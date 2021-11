O número de mortos no mundo em decorrência da covid-19 superou a barreira dos 5 milhões, com Estados Unidos, Brasil e Índia sendo os mais afetados ao longo da pandemia, conforme indicou nesta segunda-feira a universidade americana Johns Hopkins.

Ainda de acordo com a instituição de ensino, que mantém um painel com indicadores da propagação da infecção pelo novo coronavírus, o número de casos no planeta é de mais de 246 milhões.