Os casos de infecção pelo novo coronavírus no planeta superaram a barreira de 8 milhões nesta quarta-feira, segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desde 11 de janeiro, quando foi feita a confirmação do primeiro caso oficial, na China, são 8.061.550 resultados positivos em testes de diagnóstico, segundo a agência. Destes 118.502 foram computados nas últimas 24 horas.

Este é o quarto dia consecutivo em que há queda na quantidade diária de novas infecções no planeta.

Além disso, nos cálculos da OMS, de ontem para hoje houve registro de mais 3.255 mortes, o que eleva o total para 440.290

A América segue ampliando a distância para a Europa, entre as regiões mais afetadas do mundo, com 3,89 milhões de casos. O Velho Continente, por sua vez, totaliza 2,89, sendo seguido pelo Oriente Médio, com 817 mil.

Estados Unidos, Brasil e Rússia seguem como os três países com maior número de infecções até o momento, de acordo com a OMS.

De acordo com as redes locais de saúde, mais de 4,35 milhões de pessoas já se curaram da Covid-19. Atualmente, cerca de 2% dos casos ativos, o que representa cerca de 54 mil pessoas, estão em estado grave ou crítico. EFE

abc/bg