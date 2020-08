O número de mortos em decorrência da Covid-19 no mundo chegou a 700 mil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que registra mais de 18,5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus.

Os EUA seguem como o país com a maior quantidade de falecimentos desde o início da pandemia, com 156 mil. Logo atrás, aparecem o Brasil, com 95 mil; e México, com 48 mil . Em quarto, está o Reino Unido, europeu com mais óbitos, 46 mil.