A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou nesta quinta-feira que, na véspera, foram registradas 3.889 mortes por consequência da Covid-19, o menor número de 14 de julho, quando o balanço indicou 3.633 óbitos.

Com os números divulgados hoje, o total de falecimentos desde janeiro, ainda no início da propagação do novo coronavírus, é 899.315.