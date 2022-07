O mundo chegará a 8 bilhões de pessoas em novembro, segundo estimativas apresentadas nesta segunda-feira pela ONU, que também prevê que a Índia ultrapassará a China como o país mais populoso do mundo até 2023.

A ONU espera especificamente que o nascimento do habitante número 8 bilhões do planeta aconteça em 15 de novembro, de acordo com seu último relatório "Perspectivas de População Mundial".