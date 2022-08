A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira que houve redução na última semana em 9% no número de novos casos de covid-19 no planeta, que totalizaram 6,5 milhões no período.

O total de positivos detectados no mundo desde o início da pandemia, com isso, chegou a 574 milhões, de acordo com informações da agência das Nações Unidas.