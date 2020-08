As mortes por Covid-19 no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), ultrapassaram nesta sexta-feira a marca de 750,4 mil, mais da metade delas no continente americano, o mais afetado pela pandemia, que hoje também superou as 400 mil vítimas.

Os casos globais do novo coronavírus somam 20,68 milhões, após um pico de infecções diárias relatadas no último dia para 277 mil, embora o recorde diário continue sendo o de 1º de agosto, com 297 mil.