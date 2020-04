As autoridades do estado da Baviera, no sul da Alemanha, anunciaram nesta terça-feira o cancelamento da edição deste ano da Oktoberfest em Munique, o maior festival de cerveja do mundo, devido à pandemia de Covid-19.

O evento seria celebrado de 19 de setembro a 4 de outubro na capital do estado, mas acabou sendo cancelado devido aos riscos das aglomerações.

"O risco é, simplesmente, alto demais. Não se pode trabalhar com distanciamento e máscaras no prado, não funciona", disse o chefe de governo da Baviera, Markus Söder, ao se referir ao local onde é realizada a festa, o Theresienwiese (Prado de Teresa).

Fazer uma versão reduzida da Oktoberfest como alternativa "não tem sentido", opinou o governante, que sacramentou que, "lamentavelmente, 2020 será um ano sem 'Wiesn' (apelido do festival em Munique)".

Söder disse que tanto ele como o prefeito de Munique, Dieter Reiter, são "os maiores fãs da festa mais significativa e importante do mundo".

No entanto, advertiu que em tempos de pandemia "é preciso ter muito cuidado com as festas", lembrando que a estação de esqui austríaca de Ischgl, assim como o carnaval no distrito de Heinsberg, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, se tornaram pontos centrais de contágio devido à grande afluência.

"Vivemos em outros tempos, e viver com o coronavírus significa também viver com cuidados", analisou.

Reiter, por sua parte, disse ver o momento atual como "difícil e amargo" tanto emocional como economicamente, e lembrou que os 16 dias de Oktoberfest geram entre 1,2 bilhão e 1,3 bilhão de euros.

"Todos sentirão falta da festa, também no que diz respeito ao bolso", comentou, em alusão ao comércio, que neste ano sentirá a ausência de aproximadamente seis milhões de visitantes que costumam comparecer anualmente ao festival.

Segundo o prefeito, 70% do público costuma ser da Baviera, e os 30% restantes, cerca de dois milhões de pessoas, do exterior.

Dados do Instituto Robert Koch, a referência no país para os estudos sobre o novo coronavírus, mostram que a Alemanha já registrou 143.457 casos de Covid-19 até agora, com 4.598 mortes causadas pela doença.