As autoridades da Baviera, no sul da Alemanha, anunciaram nesta segunda-feira o cancelamento pelo segundo ano consecutivo da Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo, devido à pandemia da Covid-19, que seria realizado entre 18 de setembro e 4 de outubro em Munique.

Em entrevista coletiva hoje, o chefe do Governo da Baviera, Horst Söder, anunciou que, juntamente com as autoridades das cidades que acolhem as principais festas populares deste estado federado, foi tomada a decisão "unânime" de não realizar o evento este ano.