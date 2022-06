O magnata Elon Musk afirmou nesta terça-feira, em Doha, no Catar, que ainda falta a solução de algumas questões, para que a compra do Twitter seja consumada, depois de ter anunciado a aquisição por US$ 44 bilhões (R$ 227,2 bilhões).

"Há ainda assuntos sem resolver", disse o fundador da Tesla, durante uma videoconferência no Fórum Econômico do Catar.