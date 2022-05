Elon Musk garantiu que "segue comprometido com a aquisição" do Twitter, cerca de duas horas após ter anunciado a suspensão do acordo, até que pudesse saber com mais detalhes informações sobre a quantidade de contas falsas existentes na rede social.

A primeira mensagem, sobre a paralisação das conversas para a compra foi colocado no, no perfil que o fundador da Tesla mantém no Twitter, às 6h44 (horário de Brasília).