O magnata Elon Musk, que em abril anunciou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões (R$ 210,9 bilhões), ameaçou nesta segunda-feira a possibilidade de não fechar o acordo, por não ter recebido as informações que pediu sobre contas falsas e 'spam'.

Em uma carta enviada hoje à companhia, que foi obtida por vários veículos de imprensa dos Estados Unidos, Musk afirmou que a direção atual do Twitter está resistindo a repassar os dados, o que representa um "claro descumprimento material" dos termos do acordo de compra.