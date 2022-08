O ex-presidente americano Donald Trump reagiu nesta sexta-feira à divulgação de uma versão editada do documento com as razões que justificaram a inspeção de sua mansão na Flórida, e disse não ter feito "nada errado" e tudo se tratou de "um ataque político".

"Eu não fiz nada errado. Basicamente, fomos atacados. Abriram os cofres, trouxeram muitos, muitos agentes do FBI, tudo antes das eleições de novembro", publicou em sua rede Truth Social.