A nova cepa do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, identificada no Reino Unido é "mais transmissível", que as variantes já existentes, mas não há evidências de que seja mais perigosa, alertou nesta segunda-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

As análises iniciais realizadas até o momento revelam um potencial estimado de aumentar a taxa de reprodução em 0,4 ou mais, e um aumento da transmissibilidade em até 70%.

"Não há nenhum indício até este momento de uma maior gravidade infecciosa associada à nova variante", informou em comunicado a entidade sediada em Estocolmo, na Suécia.

De acordo com o ECDC, estão sendo realizados estudos para determinar o risco de reinfeccções e a eficácia das vacinas na nova cepa, que também já foi detectada em outros países.

"Como não há evidência suficiente para revelar até que ponto a nova variante do vírus foi transmitida fora do Reino Unido, são necessários esforços pontuais para prevevir e controlar sua propagação", avisou o ECDC.

O governo britânico reforçou há dois dias as restrições de circulação da população em Londres e no sudeste da Inglaterra devido ao alarmante aumento dos casos de covid-19, fenômeno que especialistas associam a uma nova e altamente contagiosa variante do coronavírus.