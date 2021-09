A ginasta Simone Biles afirmou nesta quarta-feira, em depoimento a um comitê do Senado dos Estados Unidos, que espera que nenhum outro jovem atleta passe pelo "horror" que ela e centenas de ginastas sofreram com os abusos do ex-médico da seleção americana de ginástica Larry Nassar.

"Não quero que nenhum outro jovem atleta olímpico ou outro indivíduo sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuam suportando até hoje", declarou Biles, visivelmente emocionada.