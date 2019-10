8 out 2019

EFE Bruxelas 8 out 2019

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, criticou nesta terça-feira a gestão do Brexit feita pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ao qual perguntou que rumo deseja tomar.

"O que está em jogo não se trata de ganhar um estúpido jogo de culpa. Está em jogo o futuro da Europa e do Reino Unido, assim como a segurança e os interesses do nosso povo. Você não quer um acordo, não quer uma extensão (das negociações), não quer revogá-lo, quo vadis ("para onde vai", em latim)?", disse Tusk no Twitter".