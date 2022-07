O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Arábia Saudita nesta sexta-feira com o objetivo de reparar sua relação com o príncipe herdeiro e líder 'de facto' do país, Mohammed bin Salman, e pedir sua ajuda para baixar os preços do petróleo.

Ao desembarcar do avião presidencial americano Air Force One, Biden foi recebido na pista do aeroporto internacional King Abdulaziz, em Jidá, pelo governador de Meca, Khaled al Faisal, sobrinho do rei Salman bin Abdelaziz, e pela princesa Reema bin Bandar al Saud, que foi a primeira mulher a ser nomeada embaixadora saudita nos EUA e ocupa esse cargo desde fevereiro de 2019.