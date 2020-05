Mais de 107 milhões de estudantes chineses retomaram as aulas, representando quase 40% do total, enquanto apenas cinco províncias das 34 divisões administrativas do país não retornaram às atividades nas universidades, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pelo Ministério da Educação da China.

O diretor do grupo de controle da epidemia do Ministério da Educação, Wang Dengfeng, explicou que quase 3 milhões de estudantes que iniciaram as aulas são universitários, pertencentes a 26 províncias do país, exceto os de Hebei (nordeste), Shandong (leste), Hubei (centro), Heilongjiang (nordeste) e Pequim, onde as aulas ainda não recomeçaram.