O chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta sexta-feira, em um painel da Cúpula do Clima que contou a participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o país europeu está liderando pelo exemplo o processo de descarbonização e transição energética para combater a mudança climática.

Sánchez discursou em inglês e direto do Palácio da Moncloa, em Madri, no segundo dia da cúpula climática convocada por Biden, que tem a participação de 40 líderes internacionais e é realizada por teleconferência devido à pandemia de covid-19.