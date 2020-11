O ministro do Interior da Estônia, Mart Helme, anunciou nesta segunda-feira a saída do governo, após a repercussão negativa por ter chamado o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de corrupto e ter afirmado sobre fraude no pleito americano.

"Após calúnias e mentiras veiculadas pela imprensa estoniana, ontem à noite decidir renunciar. Estou cansado. Não fiz nada que pudesse colocar em risco a segurança da Estônia. Não disse nada que não foi dito pela imprensa dos Estados Unidos, pela imprensa livre os Estados Unidos", disse o político.