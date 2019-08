O ator americano Richard Gere criticou neste sábado, na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, a lei anti-imigração do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, que impõe multas às ONGs que salvam vidas no mar, e recomendou o acolhimento dos migrantes que chegam à Europa com "histórias de muito sofrimento".

Gere participou de uma entrevista coletiva organizada pela ONG espanhola Open Arms. Um navio da organização espera desde a semana passada em águas internacionais perto de Lampedusa a liberação de um porto seguro para desembarcar 160 imigrantes que leva a bordo, entre eles quatro menores de idade e três mulheres grávidas.