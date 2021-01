Ao menos cinco pessoas morreram nesta quinta-feira nas instalações do Instituto Serum, na Índia, que produz a Covishield, vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pela universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela companhia AstraZeneca.

As chamas começaram em uma área do grande complexo da sede central do instituto, o maior fabricante de agentes imunizantes no mundo -, em volume -, localizado na cidade de Pune, no estado de Maharashtra, segundo relatou no Twitter o presidente do Serum, Adar Poonawalla.