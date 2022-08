O volante brasileiro Casemiro treinou normalmente nesta quinta-feira com os companheiros do Real Madrid, em meio às notícias sobre um suposto interesse do Manchester United em contratá-lo ainda na atual janela de transferências.

Com a situação do ex-São Paulo no centro das atenções no clube 'merengue', ele seguiu trabalhando, visando o duelo com Celta de Vigo, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.