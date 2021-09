Governos e empresas de todo o planeta se comprometeram investir mais de US$ 400 bilhões (R$ 2,13 trilhões) para o desenvolvimento de energias renováveis e melhorar o acesso à eletricidade e tecnologias limpas para cozinhar, em debate sobre o setor energético realizado pela ONU.

"As nações em desenvolvimento precisam ver a mobilização prometida de US$ 100 bilhões (R$ 534,2 bilhões) ao ano para a ação climática, e devemos garantir que 50% do financiamento climático seja voltado para a adaptação e resiliência frente as alterações climáticas que se avizinham", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.