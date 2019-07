Zambrano conversa com Guaidó em foto de abril. EFE/Miguel Gutiérrez

O primeiro vice-presidente do parlamento da Venezuela, Édgar Zambrano, detido no início de maio sob acusações de apoiar um levante militar fracassado contra o governo de Nicolás Maduro, está em greve de fome há nove dias, informaram nesta quinta-feira alguns companheiros de bancada do político.

"O deputado Édgar Zambrano, do estado de Lara, está em greve de fome há nove dias e teve que começar a receber hidratação", disse a parlamentar Delsa Solórzano, acompanhada de outros legisladores, em entrevista coletiva.