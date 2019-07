O presidente da Bolívia, Evo Morales, depositou nesta quinta-feira uma coroa de flores no túmulo do soldados desconhecido, perto do muro do Kremlin, dedicado aos combatentes soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial.

Em nome do presidente boliviano, a guarda do Kremlin colocou a coroa perto da chama eterna da tumba do soldado desconhecido.