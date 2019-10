24 out 2019

EFE Gaspar Ruiz-Canela, Ratchaburi (Tailândia) 24 out 2019

A maconha medicinal, que começou a ser receitada em agosto na Tailândia para atenuar sintomas como a dor ou a falta de apetite, despertou um excesso de fé em alguns pacientes, que acreditam que ela pode curar até o câncer, apesar da falta de evidências científicas.

A Tailândia legalizou a cannabis terapêutica em dezembro do ano passado e se transformou no primeiro país a fazê-lo no Sudeste Asiático, embora seu fornecimento legal tenha atrasado vários meses devido às dificuldades logísticas e de regulação.