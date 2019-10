O Partido Nacionalista Escocês (SNP), a terceira maior força na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, votará contra o acordo do Brexit elaborado nesta quinta-feira pelo governo do Reino Unido e a União Europeia (UE) por conceder "um tratamento injusto" à Escócia.

O posicionamento foi anunciado pela primeira-ministra escocesa e líder do partido, Nicola Sturgeon. Segundo ela, a região será retirada da UE, do mercado único e da união aduaneira "contra a vontade majoritária dos escoceses", ao lembrar que 62% dos eleitores votaram a favor da permanência no bloco no referendo de 2016.