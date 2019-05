O espanhol Rafael Nadal, principal jogador de saibro do circuito masculino de tênis, estreou nesta segunda-feira com vitória em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, ao derrotar o alemão Yannick Hanfmann.

O atual número 2 do mundo bateu sem dificuldade o adversário, proveniente do qualifying do torneio, por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-1 e 6-3, em uma hora e 57 minutos.