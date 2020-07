O novo veículo espacial da Nasa, batizado de "Perseverança", decolou nesta quinta-feira do Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, em direção a Marte, com a missão de tentar encontrar vida microscópica presente ou passada no Planeta Vermelho.

A sonda da Nasa foi lançada ao espaço em um foguete Atlas V, às 7h51 (horário local, 8h51 de Brasília) da plataforma de lançamento 41 do Centro Espacial Kennedy.