O número de nascimentos na China continuará em tendência de baixa em 2021, agravando o problema de envelhecimento da sociedade, embora o governo tenha autorizado as famílias a terem um terceiro filho.

O Comitê Central do Partido Comunista Chinês e do Conselho de Estado - Executivo chinês - anunciaram na terça-feira que as famílias que tiverem mais de três filhos não serão multadas, ao contrário do que acontecia no passado, quando era ultrapassado o limite do filho único, que vigorou de 1979 a 2015.