Quatro pessoas de origem subsaariana morreram no naufrágio de um barco inflável ocorrido ao norte da ilha de Tenerife, no Atlântico espanhol, incluindo uma mulher grávida e uma criança de oito anos, cujos corpos foram resgatados entre a noite passada e esta sexta-feira.

As equipes de emergência e resgate planejam terminar hoje a busca ativa de outro possível desaparecido, embora as forças de segurança tenham descoberto que 45 imigrantes, e não 46, estavam viajando no barco. Os outros 41 ocupantes da embarcação conseguiram se salvar.