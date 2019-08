A linha telefônica disponibilizada aos migrantes que tentam navegar até a Europa alertou nesta segunda-feira que um pescador socorreu três pessoas de um naufrágio ocorrido no domingo, perto do litoral da Líbia, no qual podem ter morrido mais de cem pessoas.

"Naufrágio no Mediterrâneo. Ontem um pescador nos disse que uma embarcação afundou em frente à Líbia. Disse que salvou três pessoas e viu muitos corpos. Os sobreviventes falam de mais de cem pessoas a bordo", divulgou o serviço Alarm Phone na rede social Twitter, que teme "outra tragédia", embora a notícia não tenha sido confirmada.