EFE Moscou 6 out 2020

O líder da oposição russa Alexei Navalny afirmou nesta terça-feira que tudo indica que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "está possuído pela ideia de envenenamentos secretos", como o que sofreu no mês de agosto, enquanto afirma estar se sentindo melhor a cada dia.

Em sua primeira entrevista em vídeo a um blogueiro russo do YouTube desde que recebeu alta de um hospital de Berlim, onde foi tratado por envenenamento com um agente nervoso do grupo Novichok, Navalny relatou durante mais de duas horas, ao lado de sua esposa Yulia, como está sua recuperação.