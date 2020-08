O líder da oposição russa Alexei Navalny permanece em coma induzido e com estado de saúde grave, mas estável, informou nesta sexta-feira o hospital universitário Charité, em Berlim, na Alemanha, onde ele está internado desde o último dia 22, após supostamente ter sido envenenado.

"O paciente ainda está em coma induzido em uma unidade de terapia intensiva e está sendo tratado com assistência respiratória. Seu estado continua grave, embora sua vida não esteja em perigo. As possíveis consequências do envenenamento para o paciente, a longo prazo, permanecem imprevisíveis", disse o hospital em comunicado.