O líder oposicionista Alexey Navalny, que foi condenado nesta terça-feira em um tribunal de Moscou, na Rússia, a três anos e seis meses de prisão, convocou uma manifestação no arredores do Kremlin, o que fez com que as autoridades locais montassem um forte esquema de segurança.

"Vamos nos concentrar agora no centro de Moscou. Esperamos vocês na Praça do Manege. Venha!", escreveu a equipe do ativista, em canal que é mantido no aplicativo de mensagens Telegram.