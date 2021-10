22 out 2021

EFE Moscou 22 out 2021

O líder da oposição ao governo da Rússia, Alexey Navalny, dedicou nesta quinta-feira o Prêmio Sakharov, que recebeu ontem do Parlamento Europeu, a todas as pessoas que atuam para combater a corrupção no planeta.

"Dedico o prêmio aos lutadores contra a corrupção em todo o mundo, desde jornalistas até advogados, de servidores públicos a parlamentares, e àqueles que vão para as ruas apoiar essa batalha", afirmou o ativista político, por meio do Instagram.