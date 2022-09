O líder opositor russo, Alexei Navalny, que segue preso na Rússia, pediu nesta terça-feira que seus compratiotas votem nas eleições municipais e regionais, que serão realizadas de sexta a domingo, apesar da guerra na Ucrânia.

"A essência não mudou. (O presidente russo, Vladimir) Putin continua mandando, com base na repressão, controle sobre o sistema judicial, propaganda e em seu partido, Rússia Unida, que controla todas as assembleias de deputados do país", escreveu Navalny em seu canal no Telegram.