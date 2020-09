O líder da oposição russa Alexei Navalny publicou, nesta terça-feira, uma foto em sua conta no Instagram, onde aparece no hospital universitário de La Charité, em Berlim, na companhia de sua família e com uma mensagem informando da melhora de seu estado de saúde.

Na legenda, Navalny expressa sua alegria por poder respirar pela primeira vez durante um dia inteiro sem a ajuda de dispositivos médicos.