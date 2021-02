A nave de carga russa Progress MS-16 se acoplou com sucesso nesta quarta-feira à Estação Espacial Internacional (EEI), conforme anunciou a agência espacial da Rússia (Roscomos), que transmitiu a manobra ao vivo.

A Progress MS-16 foi lançada anteontem, do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e se conectou ao módulo Pirs do segmento russo da plataforma orbital às 3h26 (pelo horário de Brasília), seis minutos depois do previsto.