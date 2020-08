A cápsula Dragon Endeavour da SpaceX, com os astronautas da Nasa Robert Behnken e Douglas Hurley a bordo, pousou nas águas do Golfo do México neste domingo, após uma viagem de 19 horas saindo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Como planejado e sem problemas, a cápsula pousou na superfície do mar com a ajuda de um paraquedas às 14h48 (local, 15h48) em um ponto no Golfo do México, perto de Pensacola, na costa noroeste da Flórida.