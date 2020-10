22 out 2020

EFE Moscou 22 out 2020

A nave Soyuz MS-16, com três tripulantes da Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo, aterrissou nesta quinta-feira (hora local) com êxito na estepe do Cazaquistão, segundo informou o Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia.

A cápsula de pouso tocou o solo às 23h54 de ontem, pelo horário Brasília, a cerca de 150 quilômetros ao sudeste da cidade cazaque de Zhezkazgan, com os astronautas russos Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner, além do americano Christopher Cassidy.