O primeiro navio fretado pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA), que transporta trigo da Ucrânia para o Chifre da África, chegou nesta terça-feira ao porto do Djibuti, conforme divulgou o órgão das Nações Unidas.

Depois de 14 dias no mar, o MV 'Brave Commander' atracou no Djibuti com 23 mil toneladas de trigo ucraniano, que serão utilizados para apoiar à resposta humanitária do PMA na Etiópia, onde mais de 20 milhões de pessoas enfrentam a fome.