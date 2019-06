O USNS Comfort, navio hospital da Marinha dos Estados Unidos, zarpou nesta quarta-feira do porto de Miami para realizar uma missão de assistência médica relacionada com a crise humanitária na Venezuela e que o levará aos portos de 11 países do Caribe e das Américas Central e do Sul.

Nesta nova missão do navio-hospital, que no fim de 2018 realizou o mesmo trabalho em Equador, Peru, Colômbia e Honduras, os médicos e outros profissionais de saúde do USNS Comfort atenderão cerca de 500 pacientes por dia.