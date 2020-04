Pelo menos 18 pessoas deram positivo para o novo coronavírus em um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, o segundo da força armada a apresentar vários casos - o primeiro havia sido o porta-aviões nuclear USS Theodore Roosevelt, cujo capitão foi demitido após ser acusado de vazar seu pedido de ajuda para a imprensa.

O novo surto, no 'destroyer' USS Kidd, que patrulhava as águas do Caribe e do Pacífico em missão antidrogas, foi detectado depois que um marinheiro apresentou sintomas associados à doença. Ele precisou ser retirado nesta quinta-feira e levado para San Antonio, no estado do Texas, onde foi testado para o vírus SARS-CoV-2 e descobriu ter sido contagiado, segundo informações divulgadas pela U.S. Navy.