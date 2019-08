O navio da ONG Open Arms, com 147 migrantes a bordo, deve entrar nas próximas horas desta quarta-feira em águas italianas, depois que a justiça do país cancelou a proibição assinada pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, que impunha multas à organização em caso de descumprimento da medida.

O Tribunal Administrativo do Lácio, região central da Itália, cancelou nesta quarta-feira a proibição assinada por Salvini, já que "a situação de gravidade e urgência excepcional" justifica a permissão da entrada da embarcação "para que as pessoas resgatadas recebam a assistência médica necessária".