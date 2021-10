O navio-escola "Cisne Branco", da Marinha do Brasil, se chocou nesta segunda-feira com uma ponte no rio Guayas, no Equador.

O acidente aconteceu na ponte de pedestres que liga a cidade de Guayaquil à ilha Santay, quando o veleiro estava deixando o porto acompanhado por um rebocador e foi empurrado pela corrente até atingir a ponte.