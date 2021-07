A organização humanitária SOS Méditerranée advertiu nesta terça-feira que está acabando a comida no navio Ocean Viking, que leva a bordo 572 migrantes resgatados em diversas operações nos últimos dias, e enfatizou que será necessário desembarcá-los em um porto o quanto antes.

"No convés do Ocean Viking, 572 sobreviventes precisam urgentemente de um local seguro para desembarcar. Ficaremos sem rações de comida embalada dentro de alguns dias. A nossa tripulação cumpriu o dever legal e moral de salvamento. Está na hora de os Estados capazes de ajudar fazerem a sua parte", denunciou a organização no Twitter.