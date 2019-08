O navio de salvamento marítimo de migrantes Ocean Viking, operado pelas organizações Médicos Sem Fronteiras (MSF) e SOS Méditerrané, realizou neste sábado o segundo resgate em 24 horas ao salvar cerca de 80 pessoas no Mediterrâneo central.

A MSF anunciou no Twitter que o grupo estava em uma embarcação de borracha e que já a salvo a bordo do Ocean Viking. O resgate aconteceu em águas internacionais perto do litoral da Líbia, disseram à Efe fontes da SOS Méditerrané.