O navio porta-contêineres Ever Given nesta quinta-feira no porto de Roterdã, na Holanda. EFE/BRAM VAN DE BIEZEN

O navio porta-contêineres Ever Given, que bloqueou durante seis dias o canal de Suez em março e causou prejuízos multimilionários no comércio marítimo mundial, chegou nesta quinta-feira ao porto de Roterdã, na Holanda, com três meses de atraso.

Com 18 mil contêineres a bordo, o navio chegou nesta manhã ao embarcadouro holandês e foi auxiliado por rebocadores para atracar no terminal Delta.